Aujourd'hui, direction un territoire méconnu : l'île de Montserrat. En plein cœur des Caraïbes, ce territoire britannique d'outre-mer a une histoire hors du commun. Une partie de l'île a été ensevelie après l'éruption de son volcan en 1995. Aujourd'hui, elle est largement désertée. Il y règne une atmosphère de fin de monde. Reportage de nos consœurs de France Télévisions, Diane Schlienger, Keely Sullivan den Bergh, Claire Rouaud.
Montserrat : le "Pompéi" des Caraïbes
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