À la une de la presse ce jeudi 11 juin, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, vue par la presse française, derrière les Bleus, et par la presse américaine, peu habituée à se soucier de ballon rond. Retour en Irlande du Nord après deux nuits d'émeutes anti immigrés, orchestrées par l'extrême droite, suite à une attaque au couteau attribuée à un réfugié soudanais. Et la découverte d'un cimetière de baleines dans l'Océan Indien.
Mondial-2026 : "Ramener la Coupe à la raison"
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