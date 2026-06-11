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Mondial 2026 : le Cap-Vert, archipel au rythme du football

information fournie par France 24 11/06/2026 à 11:37

Pour la première fois de son histoire, l’archipel du Cap-Vert participera à la Coupe du monde de football. Avec à peine un demi-million d’habitants, le pays des “requins bleus” sera l’une des plus petites nations à participer aux Mondial 2026. Un moment historique pour l’archipel, mobilisé comme jamais pour se préparer à cette compétition. Mais aussi un vent d’espoir dans les quartiers populaires de Praia, la capitale, où le ballon rond est devenu une échappatoire pour une jeunesse délaissée. Reportage de Simon Martin et Sarah Sakho.

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