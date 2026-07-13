Au Sénégal c'est l'heure comptes après l'élimination controversée des Lions de la Teranga à la Coupe du monde 2026. La Fédération Sénégalaise de Football qui s'est séparé du sélectionneur national Pape Thiaw pour des raisons sportives s'est expliquée ce lundi face à la presse.
Mondial 2026: la fédération sénégalaise explique les raisons du départ de Pape Thiaw
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