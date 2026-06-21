Après avoir ouvert le score grâce à Franck Kessié, les Éléphants de Côte d'Ivoire ont laissé l'Allemagne repasser devant. Une seconde victoire pour la Mannschaft qui lui garantit aussi un retour en phase finale du tournoi, une première depuis 2014. Malgré la défaite, les Éléphants gardent une chance de se qualifier pour la suite de la compétition.
Mondial 2026 : faux espoir pour la Côte d'Ivoire, rattrapée par l'Allemagne
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