 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mohamed Salah réintégré au groupe de Liverpool

information fournie par France 24 13/12/2025 à 11:44

Une semaine après avoir critiqué publiquement son club et son entraîneur Arne Slot, Mohamed Salah devrait réintégrer le groupe de Liverpool, selon la presse britannique. L'Égyptien avait été écarté de l'équipe pour le match de Ligue des champions contre l'Inter mercredi, mais pourrait rejouer pour les Reds contre Brighton samedi.

Vidéos les + vues

1

Dermatose: les gendarmes contrôlent la ferme d'Ariège, abattage du troupeau à venir

information fournie par AFP 12 déc.
8
2

Ariège: l'abattage des bovins a débuté dans la ferme où un cas de dermatose a été détecté

information fournie par AFP 12 déc.
2
3

Nouvelles sanctions américaines contre le Venezuela

information fournie par AFP 12 déc.
10
4

Un pétrolier saisi au large du Venezuela, Caracas dénonce une ingérence des USA

information fournie par AFP Video 11 déc.
5

Dermatose: extension de la vaccination en Occitanie, sur fond de colère agricole

information fournie par AFP 12 déc.
1
6

Un pétrolier saisi au large du Venezuela, Caracas dénonce une ingérence des USA

information fournie par AFP Video 12 déc.
1
7

Procès Péchier: réquisitions attendues dans la journée

information fournie par AFP Video 12 déc.
8

Ligue Europa : l'OL domine les Go Ahead Eagles et assure au moins les barrages

information fournie par France 24 12 déc.
1

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
2

Sri Lanka : le bilan des inondations et glissements de terrain grimpe à 153 morts

information fournie par AFP 29 nov.
3

Brigitte Macron qualifie de "sale connes" des militantes qui ont interrompu un spectacle d'Ary Abittan

information fournie par AFP 09 déc.
12
4

Thomas Mulliez (PDG de Veuve Clicquot) : "Nous sommes le numéro un du champagne sur le marché américain !"

information fournie par Ecorama 09 déc.
5

Aide sociale à l'enfance: Asterya, un lieu doux pour réparer les enfants violentés

information fournie par AFP 09 déc.
6

Budget de la Sécu adopté : sur la CSG, qui va payer l’addition ?

information fournie par Ecorama 10 déc.
3
7

Bregeon: Lecornu juge "possible" de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre

information fournie par AFP Video 10 déc.
1
8

Françoise Benhamou : "Nos petites négligences mises bout à bout peuvent être dramatiques !"

information fournie par Ecorama 10 déc.
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
6

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4
7

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9
8

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank