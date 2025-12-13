Une semaine après avoir critiqué publiquement son club et son entraîneur Arne Slot, Mohamed Salah devrait réintégrer le groupe de Liverpool, selon la presse britannique. L'Égyptien avait été écarté de l'équipe pour le match de Ligue des champions contre l'Inter mercredi, mais pourrait rejouer pour les Reds contre Brighton samedi.
Mohamed Salah réintégré au groupe de Liverpool
