Un an après le passage du cyclone tropical Chido, les débris des habitations dévastées sont encore entassés à Mayotte malgré les opérations de nettoyage.
À Mayotte, les déchets du cyclone Chido empoisonnent toujours l'île
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro