Grandes capes, sacs portés au bout d'un bâton, chapeaux de bergers chics et clochettes accrochées à des cabas: Louis Vuitton fait voyager ses mannequins dans un paysage montagnard, mardi, au dernier jour de la Semaine de la mode féminine à Paris.
Mode féminine: folklore et nature sublimée au défilé Louis Vuitton
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro