Mode africaine : comment les créateurs du continent séduisent Paris et le monde

information fournie par France 24 • 19/06/2026 à 22:31

La mode africaine s'impose désormais sur les grandes scènes internationales. À Paris, le pop-up "Africa Now" réunit aux Galeries Lafayette plusieurs créateurs venus du continent pour présenter leurs collections au public international. Parmi eux, le styliste ivoirien Ibrahim Fernandez, dont les créations ont gagné une visibilité mondiale, et Hélène Diouf, cofondatrice de la marque sénégalaise Sisters of Afrika, qui défend un luxe pensé et fabriqué en Afrique.

Au-delà des podiums, cette nouvelle génération de créateurs porte aussi une ambition économique et culturelle : faire du Made in Africa une référence mondiale. Ils sont les invités du Journal de l'Afrique sur France 24.