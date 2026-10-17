Deux cortèges sauvages se sont formés en milieu de matinée samedi à Paris entraînant l'intervention des forces de l'ordre pour les disperser. La préfecture de police fait état de 61 interpellations à 11H00 dans le cadre de la mobilisation contre la "vie chère".
Mobilisation du 17 octobre: déploiements des forces de l'ordre et interpellations à Paris
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