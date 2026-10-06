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Mobilisation des lycéens : la France dépense-t-elle assez pour ses élèves ?

information fournie par France 24 06/10/2026 à 10:11

Bâtiments dégradés, classes surchargées, professeurs absents : les lycéens mobilisés ce mardi dénoncent un manque de moyens. Pourtant, la France dépense beaucoup pour ses lycées.

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1 commentaire

  • 11:35

    Le coup par étudiant a explosé en 50 ans non ? Le plus gênant est le coup exorbitant des loyers même APL détruite . Un étudiant français va faire ses études à l’ étranger il paye un Max , et l’ inverse mais la je me tais on me classerai vite d’ extrême lol

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