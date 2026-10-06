Bâtiments dégradés, classes surchargées, professeurs absents : les lycéens mobilisés ce mardi dénoncent un manque de moyens. Pourtant, la France dépense beaucoup pour ses lycées.
Mobilisation des lycéens : la France dépense-t-elle assez pour ses élèves ?
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