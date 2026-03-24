Les services d'urgence israéliens sont déployés sur les lieux d'un impact de missile dans le centre de Tel-Aviv. Six personnes ont été légèrement blessées mardi matin à Tel-Aviv, théâtre de plusieurs explosions après une alerte aux missiles iraniens, ont indiqué les secours israéliens.
Missiles iraniens: des secouristes sur les lieux à Tel-Aviv
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