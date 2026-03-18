Un immeuble s'effondre dans le centre de Beyrouth à la suite d'une frappe israélienne, après que l'armée israélienne a appelé les habitants du quartier central de la ville à évacuer les lieux.
Liban : un immeuble s'effondre après une frappe israélienne dans le centre de Beyrouth
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