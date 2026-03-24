A la Une de la presse, ce mardi 24 mars, A la Une de la presse, les réactions, en Italie, à l’échec du référendum sur la réforme judiciaire de Giorgia Meloni, refusée à 54%. Celle de l’UE, de l’UE après la publication d’une enquête accusant le ministre des Affaires étrangères hongrois de collusion avec la Russie. Les divisions à droite et à gauche, au surlendemain des municipales en France. La disparition de Lionel Jospin. Et les limites du « corporate bullshit ».
"Non" au référendum sur la justice: "Le réveil de l'Italie?"
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