Des dégâts sont occasionnés à un bâtiment à Tel-Aviv suite à un tir de missile iranien qui l'a touché de plein fouet. Les secours israéliens ont indiqué avoir prodigué des soins à quatre personnes mardi matin à Tel-Aviv, où un immeuble a été fortement endommagé par une "frappe directe" de missile iranien, selon le maire de la ville.
Missiles iraniens: des secouristes près d'un immeuble endommagé à Tel-Aviv
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro