La Russe Mirra Andreeva s'est imposée en finale de Roland-Garros samedi contre Maja Chwalińska, la joueuse polonaise issue des qualifications. Âgée de 19 ans, classée numéro 8 mondiale, la vainqueuse remporte ainsi son premier titre en Grand Chelem.
Mirra Andreeva remporte son premier titre en Grand Chelem à Roland-Garros
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