Le propriétaire du Modern Times Cafe à Minneapolis affirme que son restaurant comptera sur les dons et distribuera des repas gratuits aux clients qui en font la demande tant que des agents fédéraux de l’immigration seront déployés dans la ville.
Minneapolis: un restaurant gratuit pour protester contre les agents fédéraux
