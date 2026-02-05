 Aller au contenu principal
Minneapolis: la police de l'immigration arrête un militant après avoir été encerclée

information fournie par AFP Video 05/02/2026 à 16:57

A Minneapolis, des agents de la police américaine de l'immigration (ICE) arrêtent une personne après qu'un militant a brisé la vitre de l'un de leurs véhicules. Deux Américains ont été tués par balles par des agents fédéraux le mois dernier dans cette ville de l'Etat du Minnesota.

