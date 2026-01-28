Figure de la gauche américaine, l'élue démocrate Ilhan Omar a gardé son flegme mardi soir quand un individu s'est précipité sur elle pour l'agresser pendant un meeting dans le Minnesota, alors qu'elle venait d'appeler à la démission de la secrétaire à la Sécurité intérieure de Donald Trump.
Minneapolis: l'élue démocrate Ilhan Omar, cible de Trump, visée par un jet de liquide
