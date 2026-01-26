 Aller au contenu principal
Minneapolis: Des personnes se rassemblent à un mémorial dédié à un manifestant tué

information fournie par AFP Video 26/01/2026 à 17:48

Des personnes se rassemblent à un mémorial à Minneapolis pour Alex Pretti, 37 ans, le deuxième citoyen américain abattu par des agents fédéraux en marge de mobilisations contre des opérations de la police de l'immigration (ICE). IMAGES

