Des habitants de Minneapolis ont réagi jeudi aux déclarations de l'envoyé spécial de Donald Trump, Tom Homan, qui promet une réduction des effectifs de la police de l'immigration déployés dans la ville.
Minneapolis: des habitants réagissent aux annonces de l'émissaire de Trump
