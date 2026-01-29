Justice climatique: les Pays-Bas doivent protéger leur île de Bonaire dans les Caraïbes

information fournie par France 24 • 29/01/2026 à 18:34

Des habitants de l'île néerlandaise de Bonaire ont réussi à faire condamner les Pays-Bas. Le tribunal de La Haye a sanctionné l'Etat dans les 2 volets de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique. Il a ordonné au gouvernement de fixer des objectifs contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de tenir compte des fragilités particulières de l'île des Caraïbes dans ses plans d'adaptation. Ce type de procès se multiplient depuis 10 ans.