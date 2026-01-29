Donald Trump a encouragé mardi les manifestants en Iran à poursuivre leur mouvement et à renverser les institutions du pays, promettant que "l'aide" arrivait. Les Iraniens sont coupés du monde et font face à une répression féroce depuis plusieurs jours. Décryptage avec Clément Therme, chercheur associé à l’Institut international d’études iraniennes, et Mélina Huet, chroniqueuse internationale à France 24.
Iran : Trump envisage une frappe majeure
