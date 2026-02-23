Les XXVe Jeux olympiques d'hiver se sont achevés hier soir à Milan. Une édition historique pour la France avec 23 médailles dont 8 titres. Rendez-vous dans quatre ans dans les Alpes françaises.
Milan-Cortina 2026 : la France s'offre un nouveau record avec 23 médailles
