Michel Alibo et The Joyfull Key deux générations de talents martiniquais

information fournie par France 24 • 14/09/2026 à 17:32

Dans ce nouvel épisode de Planète Afro, rencontre entre deux artistes martiniquais aux univers très différents, mais liés par un même amour de la musique et de la scène. Michel Alibo, figure incontournable de la basse française et musicien aux plus de 50 ans de carrière, revient sur son parcours, ses collaborations avec les grands noms de la musique africaine. Il célèbre son demi-siècle de carrière avec son spectacle « Intemporel », le 7 octobre au New Morning à Paris. À ses côtés, The Joyfull Key, artiste martiniquais à l’univers mêlant funk, soul et R’n’B, présente son nouvel EP « VIVAM », porté par des textes positifs et une musique pensée comme une thérapie pour l’âme.