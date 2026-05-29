Alors que pour le Mondial de football, l’équipe d'Iran posera ses valises à Tijuana, au Mexique, nos reporters Laurence Cuvillier et Matthieu Comin, se sont rendus dans cette ville, réputée pour être l’une des plus dangereuses au monde. Ville-frontière des Etats-Unis, Tijuana était jusqu’à récemment le principal point de passage des migrants mexicains qui tentaient de vivre le rêve américain. Mais avec le retour de Donald Trump au pouvoir, tout a changé. Tijuana est devenue une impasse.
Mexique : Tijuana, du passage à l'impasse pour les candidats au rêve américain
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro