Une cinquantaine de parents et d'enfants se sont rassemblés samedi devant l'Hôtel de Ville de Paris pour dénoncer les violences sexuelles dans le périscolaire.
#MeTooEcole: des parents rassemblés à Paris contre les violences sexuelles
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro