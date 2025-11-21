Entre accusations de viols, d'agressions ou de sollicitations déplacées visant des personnes vulnérables, les scandales impliquant des violences sexuelles commises par des policiers ou gendarmes se sont multipliés ces dernières années. Malgré les mises en garde, le ministère de l'Intérieur tarde à réagir.
MeToo Police : les violences sexuelles policières, endémiques et peu punies
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro