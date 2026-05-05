Les plus grandes stars d'Hollywood, de la musique, du sport et de la mode, telles que Nicole Kidman, Beyoncé et Kim Kardashian, foulaient dimanche le tapis rouge du Met Gala à New York.
Met Gala 2026 : les moments forts du tapis rouge
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