Le président français et coprince d'Andorre Emmanuel Macron reçoit la Croix des Sept bras, plus haute décoration de la principauté, lors d'un déplacement à Andorre-la-Vieille.
Macron reçoit la Croix des Sept bras, plus haute décoration d'Andorre
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