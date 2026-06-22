Il vient de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, seul au sommet : Lionel Messi, double buteur ce lundi contre l'Autriche après son triplé au premier match contre l'Algérie. Un premier match où son nom est également apparu dans une polémique : des supporters algériens l'auraient visé par un chant agressif selon de nombreuses publications virales sur les réseaux sociaux. Mais la vidéo est un montage. Jules BOITEAU dans Info Intox.
"Messi est l'ennemi d'Allah" : des supporters algériens ont-ils scandé ce chant aux États-Unis ?
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