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"Messi est l'ennemi d'Allah" : des supporters algériens ont-ils scandé ce chant aux États-Unis ?

information fournie par France 24 22/06/2026 à 21:47

Il vient de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, seul au sommet : Lionel Messi, double buteur ce lundi contre l'Autriche après son triplé au premier match contre l'Algérie. Un premier match où son nom est également apparu dans une polémique : des supporters algériens l'auraient visé par un chant agressif selon de nombreuses publications virales sur les réseaux sociaux. Mais la vidéo est un montage. Jules BOITEAU dans Info Intox.

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