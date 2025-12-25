Toujours mobilisés contre la gestion gouvernementale de la dermatose bovine, les agriculteurs des barrages de Carbonne (Haute-Garonne) et Cestas (Gironde) ont passé le réveillon de Noël sur l'A64 et l'A63, avec en point d'orgue une messe célébrée sur l'autoroute.
Messe, sapins et huitres: à Carbonne et Cestas, réveillon sur l'autoroute
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro