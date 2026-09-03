Depuis le 3 septembre, le bœuf et la volaille brésiliens ne peuvent plus entrer dans l’Union européenne. Une interdiction sanitaire qui constitue un premier test pour l’accord commercial avec le Mercosur, appliqué provisoirement depuis mai.
Mercosur : l’Europe ferme ses portes aux viandes brésiliennes
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