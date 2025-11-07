Après que Donald Trump a réagi aux tests de missiles balistiques russes en ordonnant à son ministère de la Guerre de reprendre les essais nucléaires américains, Vladimir Poutine joue la surenchère. Mercredi, il a convoqué son Conseil de sécurité pour "étudier la possibilité" de procéder à des essais nucléaires dans l’Arctique. Pendant ce temps, sa propagande continue de vanter les nouvelles "super-armes", capables, selon elle, de "rayer la Grande-Bretagne de la carte du monde".
Menace nucléaire : la propagande russe menace de raser la Grande-Bretagne
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro