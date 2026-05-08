Chaque année entre 60 000 et 100 000 dispositifs de concentration de poisson (DCP), utilisés pour la pêche en haute mer dans le Pacifique, sont abandonnés par les grands navires. Ils échouent sur les côtes polynésiennes et sont source de pollution.
Menace environnementale : la faune marine est-elle en danger en Polynésie ?
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