 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Menace environnementale : la faune marine est-elle en danger en Polynésie ?

information fournie par France 24 08/05/2026 à 17:13

Chaque année entre 60 000 et 100 000 dispositifs de concentration de poisson (DCP), utilisés pour la pêche en haute mer dans le Pacifique, sont abandonnés par les grands navires. Ils échouent sur les côtes polynésiennes et sont source de pollution.

Environnement

Vidéos les + vues

1

Hantavirus: le navire en route pour les Canaries

information fournie par AFP 07 mai
1
2

Trump juge un accord "très possible" avec l'Iran, les marchés s'emballent

information fournie par AFP 07 mai
1
3

L'Iran veut "conclure un accord", dit Trump à la Maison Blanche

information fournie par AFP Video 07 mai
1
4

Nigel Farage, le chef du parti Reform UK, vote aux élections locales du Royaume-Uni

information fournie par AFP Video 07 mai
1
5

Commandant du Hezbollah tué par Israël: "aucun terroriste n'a d'immunité", déclare Netanyahu

information fournie par AFP Video 07 mai
1
6

Incidents à Paris après Bayern-PSG: une centaine de gardes à vue

information fournie par AFP 07 mai
7

Sommet "Africa Forward" : Afrique anglophone, le pari français ?

information fournie par France 24 07 mai
8

Au moins 30 personnes tuées par le groupe jihadiste JNIM mercredi dans le centre du Mali

information fournie par France 24 07 mai
1

1er-Mai: des boulangeries ouvertes, les hausses de salaires au coeur des manifestations

information fournie par AFP 01 mai
27
2

"Pas de différences majeures entre Jordan et moi", affirme Marine Le Pen dans l'Yonne

information fournie par AFP Video 02 mai
6
3

Trump annonce qu'il va étudier un plan iranien, mais souffle le froid

information fournie par AFP 03 mai
25
4

Bourges: la free party géante sur un terrain militaire se poursuit

information fournie par AFP Video 03 mai
5

Free party près de Bourges: 20.000 personnes sur un champ de tir militaire

information fournie par AFP Video 03 mai
6

Gaza: Des journalistes se rassemblent pour la Journée mondiale de la liberté de la presse

information fournie par AFP Video 03 mai
7

Macron arrive à Erevan en visite officielle avant le sommet de la CPE

information fournie par AFP Video 03 mai
8

Teknival: les départs s'accélèrent, le gouvernement veut "mieux réprimer"

information fournie par AFP 04 mai
19
1

Liban: frappes israéliennes meurtrières sans précédent sur Beyrouth

information fournie par AFP 08 avr.
7
2

Encore sonnés par la Lune, les astronautes d'Artémis n'en reviennent toujours pas

information fournie par AFP 09 avr.
3
3

Après leur tour de Lune, les astronautes d'Artémis se rapprochent du retour

information fournie par AFP 09 avr.
4

Cessez-le-feu en Iran : le rebond va-t-il tenir ?

information fournie par Ecorama 09 avr.
1
5

Dépôt de garantie : montant, délais de restitution et droits du locataire

information fournie par Tout sur mes finances  09 avr.
1
6

Top 5 IA du 09/04/2026

information fournie par Libertify 10 avr.
7

Des pourparlers entre Israël et le Liban prévus la semaine prochaine à Washington

information fournie par AFP 10 avr.
100
8

La Minute Bourse : Comprendre le concept de « Drawdown »… et l’asymétrie des marchés boursiers

information fournie par SG Bourse 10 avr.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank