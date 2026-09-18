Adèle Haenel sur France Télévisions, LFI sur BFM, Xenia Fedorova sur Cnews, ces dernières semaines les relations entre médias et politiques ont été particulièrement houleuses en France. Entre boycott, censure et coup de pression, qui a aujourd'hui le pouvoir sur qui? L'universitaire Anna Arzoumanov, autrice d'un ouvrage intitulé Censure, nous éclaire.
Médias et politiques : qui censure qui ?
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