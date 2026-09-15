À deux semaines de la clôture des votes pour le Ballon d’Or, les principaux candidats au titre de meilleur joueur de l'année font campagne.
Mbappé, Yamal, Dembélé, Kane ? La campagne pour le Ballon d'or bat son plein
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