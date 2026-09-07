La superstar française du Real Madrid Kylian Mbappé a estimé mardi que cette année était "peut-être la bonne" pour remporter son premier Ballon d'Or après avoir "marqué l'histoire" du football en devenant le meilleur buteur en Coupes du monde, lors du Mondial-2026. S
Mbappé: "C'est peut-être la bonne année pour gagner le Ballon d'Or"
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