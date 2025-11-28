Rendez-vous avec la reine du shatta Maureen, à l’occasion de la sortie de son album "Queen". Véritable phénomène, cette artiste martiniquaise a su démocratiser un style musical jusqu’à lors confidentiel. Porte-parole de la voix des femmes, elle cumule à ce jour plus de 150 millions de vues de ses clips. Dans cet épisode, Jyeuhair offre la vidéo surprise.
Maureen, la fierté de Madinina
