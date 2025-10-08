Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS) et Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF) arrivent à Matignon pour rencontrer le Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu. IMAGES
Matignon: arrivées du PS et du PCF pour rencontrer Lecornu
