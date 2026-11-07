Dans le centre de Marseille, un orchestre joue "L'Internationale" et "J'ai deux passions", accompagné par les chants des manifestants rassemblés lors d'une nouvelle journée de mobilisation sociale en France. IMAGES
Marseille: un orchestre joue L'Internationale, reprise en choeur par les manifestants
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