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Derrière l'évacuation de la ville ukrainienne d'Olechky, une opération de propagande russe ?

information fournie par France 24 06/11/2026 à 19:04

Entre le 27 octobre et le 1er novembre, un cessez-le-feu a été instauré dans la ville ukrainienne d'Olechky, occupée par les Russes depuis le début de la guerre à grande échelle en 2022. Le but : permettre l'évacuation d'habitants pris au piège des combats et de la famine, dans une ville dévastée. Mais en marge de l'action humanitaire, la Russie a monté une vaste opération de propagande avec, pour invitée vedette, une certaine Melania Trump...

Guerre en Ukraine

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