Entre le 27 octobre et le 1er novembre, un cessez-le-feu a été instauré dans la ville ukrainienne d'Olechky, occupée par les Russes depuis le début de la guerre à grande échelle en 2022. Le but : permettre l'évacuation d'habitants pris au piège des combats et de la famine, dans une ville dévastée. Mais en marge de l'action humanitaire, la Russie a monté une vaste opération de propagande avec, pour invitée vedette, une certaine Melania Trump...
Derrière l'évacuation de la ville ukrainienne d'Olechky, une opération de propagande russe ?
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