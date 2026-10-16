Rien ne va plus pour l’OM. Battu par l’Olympiakos (1-0), Marseille a subi sa deuxième défaite en deux matchs de Ligue Europa. Une dynamique opposée à celle de Lyon, qui s’est offert Crystal Palace pour le retour de Pierre Sage au Groupama Stadium. Enfin, Rennes a décroché sa première victoire de la saison en Ligue Europa grâce à un court succès contre l’OFI Crète.
Marseille sombre un peu plus avec une nouvelle défaite en Ligue Europa
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