Plusieurs dizaines de véhicules, essentiellement des poids-lourds et des tracteurs ainsi que des dépanneuses manifestaient mardi sur la N44, depuis La Veuve jusqu'à Châlons-en-Champagne dans la Marne, lors d'une opération escargot, pour dénoncer la flambée des prix des carburants, conséquence de la guerre au Moyen-Orient.
Marne: une opération escargot sur la N44 contre la flambée des prix des carburants
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