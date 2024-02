information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 23/02/2024 à 14:05

Marion Maréchal est candidate et tête de liste Reconquête aux élections européennes du 9 juin. Elle revient sur les points de son programme économique, et notamment la baisse de dépenses publiques et d'impôts. Ecorama du 23 février 2024, présentée par Aude Kersulec sur Boursorama.com