Cette semaine, nous recevons Marcos Perestrello, président de l'Assemblée parlementaire de l'Otan. Il encourage les investissements européens dans sa défense et croit possible un maintien des bonnes relations transatlantiques.
Marcos Perestrello : "C’est l’environnement sécuritaire le plus dangereux depuis des générations"
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