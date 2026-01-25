 Aller au contenu principal
Marche et minute de silence en hommage à El Hacen Diarra, mort en garde à vue

information fournie par AFP Video 25/01/2026 à 18:47

Images de la marche et d'une minute de silence en hommage à El Hacen Diarra, mort dans la nuit du 14 au 15 janvier au commissariat du 20e arrondissement de Paris. "Justice pour El Hacen", scandent les personnes réunies. IMAGES

