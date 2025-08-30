 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Marche à Dakar pour demander justice pour les victimes des troubles politiques entre 2021 et 2024

information fournie par France 24 30/08/2025 à 23:26

Au Sénégal des centaines de manifestants ont parade ce samedi sous la pluie pour réclamer justice pour les victimes des troubles politiques entre 2021 et 2024 au Sénégal. Au moins 66 personnes ont été tués lors de ces manifestations politiques en soutien au premier ministre actuel Ousmane Sonko et contre l'ancien Président Macky Sall. Jusqu'ici aucun procès n'est ouvert contre les auteurs de crimes de sang et d'actes de torture durant cette période.

