Marc Touati : "Nous aurons 4% d'inflation à l'automne en France"

Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI, était l'invité de l'émission Ecorama du 23 avril 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le risque de récession en cas de blocage prolongé du détroit d’Ormuz, la menace d’un nouveau choc inflationniste, la hausse attendue des prix alimentaires, l’évolution du pouvoir d’achat des Français, mais aussi les tensions sur le marché de l’emploi et le risque d’un retour de contestation sociale dans un contexte budgétaire contraint.
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