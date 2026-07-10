Face aux canicules à répétition en France, le sentiment qui domine est celui d'une impréparation totale du pays. Outre ses conséquences sur les hommes, le réchauffement climatique est aussi dévastateur pour la faune, la flore, et tout ce qui compose nos écosystèmes, jusqu'aux bactéries. Le biologiste Marc-André Selosse, spécialiste des sols, Professeur au Muséum d'histoire naturelle, auteur de l'essai "De la biodiversité comme un humanisme" (éds. du Seuil), était l'invité d'Au Cœur de l'Info.
Marc-André Selosse: "les scientifiques gueulent, s'épuisent, et la société n'écoute pas!"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro