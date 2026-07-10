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Marc-André Selosse: "les scientifiques gueulent, s'épuisent, et la société n'écoute pas!"

information fournie par France 24 10/07/2026 à 20:57

Face aux canicules à répétition en France, le sentiment qui domine est celui d'une impréparation totale du pays. Outre ses conséquences sur les hommes, le réchauffement climatique est aussi dévastateur pour la faune, la flore, et tout ce qui compose nos écosystèmes, jusqu'aux bactéries. Le biologiste Marc-André Selosse, spécialiste des sols, Professeur au Muséum d'histoire naturelle, auteur de l'essai "De la biodiversité comme un humanisme" (éds. du Seuil), était l'invité d'Au Cœur de l'Info.

Environnement

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